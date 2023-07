VAATA JÄRELE | Kas Eesti soovid täidetakse? NATO tippkohtumine otsustab meie sõjalise kaitse

Kõige tähtsam meie riigikaitse vaatest on uute NATO kollektiivkaitseplaanide heakskiitmine, mis on esimest korda pärast külma sõja lõppu suunatud otseselt Venemaa vastu. Välispoliitiliselt on Eesti peamiseks eesmärgiks aga Ukrainale selgema NATO teekaardi sõnastamine, samuti Rootsi saamine NATO liikmeks.

Leedu pealinnas on kohal Delfi ajakirjanik Aleksander Algo, kes jagab tippkohtumiselt esimesi vahetuid muljeid. Delfi „Erisaate“ Tallinna stuudios kommenteeris tippkohtumist Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk, kellega arutasime muu hulgas, kuidas kavatsevad liitlased vastata Ukraina alliansiga liitumise taotlusele. „Läbirääkimised selle üle algasid juba eelmise aasta oktoobris, kui Ukraina andis sisse avalduse saada kiirendatud korras NATO liikmeks,“ selgitas ta. Sel ajal oli diplomaadi sõnul riike, kes tahtsid teha näo, et seda avaldust ei olnud. Eesti seisukohaks oli aga , et esitatud avaldust tuleb menetleda. „Kuid enne, kui ühisavaldust ei ole, ei ole läbirääkimised [konkreetse sõnastuse üle] läbi,“ rõhutas Kuusk .

Kas see on meie kaitseks piisav? „Alati tahaksime rohkem, ent ma arvan, et see on väga oluline edasiminek võrreldes senisega," rõhutas rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Indrek Kannik. Teine väga oluline edasiminek on tema sõnul Soome NATO liikmesus ja Rootsi loodetav liitumine lähinädalatel. „Kui kasvõi kaarti vaadata, muudab see meie kaitsmise väga palju kergemaks kui see seni on olnud," selgitas ta.