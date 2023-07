VAATA JÄRELE | Kaimo Kuusk: Rootsi lubamine NATO liikmeks ei tulnud üllatusena, Erdoğani soov vastutasuks EL-i saada aga küll

Leedu pealinnas on kohal Delfi ajakirjanik Aleksander Algo, kes jagab tippkohtumiselt esimesi vahetuid muljeid. Delfi „Erisaate“ Tallinna stuudios kommenteeris tippkohtumist Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk, kellega arutasime muu hulgas selle üle, kuidas kavatsevad liitlased vastata Ukraina alliansiga liitumise taotlusele. „Läbirääkimised selle üle algasid juba eelmise aasta oktoobris, kui Ukraina andis sisse avalduse saada kiirendatud korras NATO liikmeks,“ selgitas ta. Sel ajal oli diplomaadi sõnul riike, kes tahtsid teha näo, et seda avaldust ei olnud. Eesti seisukoht oli aga see, et esitatud avaldust tuleb menetleda. „Kuid enne, kui ühisavaldust ei ole, ei ole läbirääkimised [konkreetse sõnastuse üle] läbi,“ rõhutas Kuusk.

Türgi presidendist Recep Tayyip Erdoğanist rääkides sõnas Kaimo Kuusk, et Türgi on meie jaoks väga oluline liitlane. Eile õhtul saabunud rõõmusõnumitest Rootsi lubamise kohta NATO liikmeks sõnas diplomaat, et päris üllatuseks ei saaks seda nimetada. „Selle nimel on tehtud tööd, et Rootsi saaks võimalikult kiiresti NATO liikmeks,“ rõhutas ta. Küll tunnistab Kuusk, et ka talle oli ootamatu Türgi presidendi Erdoğani eilne samm siduda Rootsi liitumine nende enda võimaliku pürgimisega Euroopa Liitu. „See oli üllatus, et tuua sisse midagi, mis ei peaks haakuma julgeolekuteemadega. See oli huvitav ja on nüüd peamurdmiseks Brüsselile,“ lisas Kuusk.

Gotland kui Läänemere Krimm