OTSESAADE KELL 14 | Kas Eesti soovid täidetakse? NATO tippkohtumine otsustab meie sõjalise kaitse

Kõige tähtsam meie riigikaitse vaatest on uute NATO kollektiivkaitseplaanide heakskiitmine, mis on esimest korda pärast külma sõja lõppu suunatud otseselt Venemaa vastu. Välispoliitiliselt on Eesti peamiseks eesmärgiks aga Ukrainale selgema NATO teekaardi sõnastamine, samuti Rootsi saamine NATO liikmeks.