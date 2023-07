Keskerakonna esimeheks pürgivad Kiik ja Kõlvart ei mõista Toomi põhjendusi Venemaa külastamiseks: see pole tipp-poliitikule õige

Keskerakonna esimeheks pürgiv Tanel Kiik rääkis Delfile, et tema on erakonna infovahetuse kanalite kaudu – kus on ka Yana Toom – öelnud, et tema visiiti ette ei oleks võtnud. „Mina ei ole näinud veenvaid põhjendusi ega argumente, miks oli visiidi tegemine vajalik,“ ütles Kiik ja lisas, et tema sellist visiiti ei oleks ette võtnud.