Vietnam keelas Hiina propaganda tõttu „Barbie“ filmi. Tootja peab kahtlust alusetuks

Warner Bros edastas, et kaart on kahjutu ning see ei ole poliitilise tagamõttega. „Barbie kaart on justkui lapse poolt värvipliiatsitega tehtud joonistus,“ sõnas Warner Brosi pressiesindaja väljaandele Variety. Tootja sõnul peaks kaart kujutama Barbie teekonda nukumaailmast pärismaailma ning ei ole mõeldud ühegi poliitilise avalduse tegemiseks.