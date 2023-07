ERISAADE | Andrus Ansip kurikuulsast NATO Bukaresti kohtumisest: Putini ähvardusi ei võetud tõsiselt

Kõik liitlased kinnitavad Vilniuse NATO tippkohtumise eel, et ei ole muutnud otsustaval 2008. aasta Bukaresti tippkohtumisel välja öeldud seisukohta, et Ukraina saab ühel päeval NATO liikmeks. „Keegi aga ei taha Bukaresti kordumist,“ on viimastel nädalatel mitu korda öeldud. Mis siis 2008. aasta NATO Bukaresti tippkohtumisel ikkagi toimus? Seda meenutab Delfi „Erisaates“ Eesti toonane peaminister Andrus Ansip.