Bideni sõnul toetab USA Ukrainat kuni NATO-sse astumise kõne alla tulekuni nagu Iisraeli

Biden ütles, et kuigi arutelud Ukraina peatsest liikmeks saamisest on enneaegsed, jätkavad USA ja NATO liitlased Ukraina toetamist sõjas.

Biden andis intervjuu enne oma nädalast reisi Euroopasse, mis sisaldab NATO tippkohtumist Vilniuses.

„Ma arvan, et NATO-s ei ole üksmeelt selle kohta, kas tuua Ukraina kohe, praegusel hetkel, keset sõda NATO perekonda,“ ütles Biden. „Näiteks kui seda teha, siis, teate, ja ma mõtlen, mida ütlen, me oleme otsustanud jääda kindlaks igale tollile NATO territooriumist. See on kohustus, mille me oleme kõik võtnud, hoolimata kõigest. Kui käimas on sõda, oleme me kõik sõjas. Me oleksime sõjas Venemaaga, kui see nii oleks.“

Biden ütles, et on sellel teemal pikalt rääkinud Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga ning öelnud talle, et USA jääb Ukrainale julgeolekut ja relvi pakkuma nagu Iisraelile, kuni see protsess kestab.

„Ma arvan, et me peame kavandama Ukraina jaoks ratsionaalse tee, et ta suudaks kvalifitseeruda NATO-sse pääsemiseks,“ ütles Biden, märkides, et lükkas tagasi Venemaa presidendi Vladimir Putini nõudmised enne sõda, et USA võtaks kohustuse Ukrainat NATO-sse mitte võtta, sest alliansil on avatud uste poliitika.

„Aga ma arvan, et on enneaegne öelda, kutsuda hääletama, teate, praegu, sest on muid nõudeid, mis tuleb täita, sealhulgas demokratiseerimine ja mõned sellised küsimused,“ lausus Biden.

Biden ütles, et kobarlaskemoona saatmine Ukrainale oli keeruline otsus, aga ta on veendunud, et see on vajalik, sest Ukrainal lõpeb laskemoon otsa.

Samuti ütles Biden, et on optimistlik Rootsi NATO-sse pääsemise asjus.