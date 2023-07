Hiinas hukkus pussitamises lasteaias kuus inimest

Ohvrite hulgas on üks õpetaja, kaks lapsevanemat ja kolm last, teatas AFP linnavalitsuse esindajale viidates.

Noarünnakud on Hiinas viimasel ajal sagenenud eriti lasteasutustes. Mullu augustis rünnati lasteaeda Jiangxi provintsis. Hukkus kolm ja sai viga kuus inimest. 2021. aasta aprillis hukkus pussitamises Guangxi Zhuangi autonoomses piirkonnas Beiliu linnas kaks last ja sai viga 16. 2018. aasta oktoobris sai pussitamises lasteaias Chongqingis viga 14 last.