Juba lennukist naastes teatas Aasovi rügemendi komandör Denõss Prokopenko aplodeerivale rahvahulgale, et tema mehed plaanivad lahingutes sõna sekka öelda.

Prokopenko sõnas pressikonverentsil, et rindele naasmine ongi põhjus, miks ta koos teiste komandöridega Ukrainasse tagasi tuli.

„Me oleme säravate silmade, tugeva hinge ja nõrga tahtega paraplaanid. Kotkatiivad kasvavad meie selja taha, kuid meid on aheldatud Türgi mulla külge,“ tsiteeris Palamar, lisades, et Zelenskõi ja tema meeskond leidis võtme, et nende ahelad ära võtta.