Oma postituses tsiteeris Zahharova Ukraina kaitseministri asetäitjat Hanna Maliari, kes ütles laupäeval, et Krimmi sillale esimese löögi andmisest on möödas 273 päeva.

„Nüüd on nad alustanud „omaenda päästmise“ plaani - süstemaatilise kahju tekitamist Zaporižžja tuumaelektrijaamale,“ teatas Zahharova.

„NATO tippkohtumine oleks pidanud keskenduma just sellele teemale. Lõppude lõpuks satub enamik alliansi liikmeid otsetabamuse tsooni,“ lisas ta.

Möödunud nädalal hoiatas Ukraina president Zelenskõi, et Vene väed on paigutanud tuumajaama katusele lõhkelaengutele sarnanevad objektid. Ta sõnas, et venelased võivad plaanida rünnakut simuleerida ja sel moel tuumajaam õhku lasta.