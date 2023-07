OTSEBLOGI | Ukrainasse kobarpommide saatmisele seisab vastu mitu liitlasriiki

USA teatele vastasid Ühendkuningriigid, Kanada, Uus-Meremaa ja Hispaania, et on kobarpommide kasutamise vastu, vahendab BBC.

Ühendkuningriikide peaminister Rishi Sunak sõnas, et nad on liitunud kassettlahingumoona konventsiooniga, mis keelab kobarpommide tootmise ja kasutamise ning väldib nende kasutamist.

Uus-Meremaa peaminister Chris Hipkins ütles, et kobarpommid „on valimatud, põhjustavad tohutult kannatusi süütutele inimestele ning neil võib olla pikaajaline mõju“. Hipkins kinnitas, et Uus-Meremaa seisukoha on kätte saanud ka Valge Maja.