Kõlvart: kui Keskerakond ei suuda muutuda, siis sel juhul ei otsusta me enam Eesti elu suuri küsimusi

Kõlvart märkis, et paljud erakonnad Eestis on viimasel ajal elanud üle juhivahetuse ning debatte selle üle, kes on süüdi ja mida teha, kuid neil on üks ühine omadus – üldjuhul suudetakse teravused hoida erakonna sees.

„Me peame aru saama, et Keskerakond pole juba mõnda aega Eesti suurima toetusega erakond. Ta pole kahjuks juba mõnda aega ka tõsine konkurent suurima toetusega erakondadele. Ja kui peamised uudised, mida Keskerakond suudab genereerida, puudutavad tema sisetülisid, siis ei ole meil ka tulevikus kõrgliigasse asja,“ kirjutas Kõlvart ja lisas, et kui erakond ei suuda muutuda, siis lähevad teised oma teed. „Eesti elu suuri küsimusi otsustavad sel juhul kas reformierakondlased või EKRE või keegi kolmas, aga mitte meie.“

Kõlvarti sõnul on erakonna edu võimalik ainult siis, kui kõik teevad koostööd ja ajavad ühist asja. Ta lisas, et meeskonna pingutused ja valijate toetus on kasutu, kui erakond ei suuda langusest välja tulla.

„Mul on palve mitte valada õli tulle ja lisada erinevaid teravusi teineteise aadressil ei meedias ega võimalusel ka mitte meie omavahelistel aruteludel. Ärme lähe isiklikuks ega kaota lugupidamist ka kõige keerukamates olukordades. See nõuab pingutust, aga see on seda väärt, kui tahame praegusest olukorrast tulla välja uue ja tugevamana,“ märkis Kõlvart.

Kõlvart lisas, et vaja on debatte ja suhtlust piirkondadega. „Ja mul ongi ettepanek, et need, kes tahavad kandideerida esimeheks, käivad koos maakondades sealsete keskerakondlastega kohtumas ja neile ühiselt oma arusaamu tutvustamas. Seisame ühiselt oma erakonnakaaslaste ees ja vastame nende küsimustele,“ ütles ta.