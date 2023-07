Kes on kelle „mees“ sel korral? Keskerakonna juhatuses eelistatakse esimeheks nii Kiike kui Kõlvartit

Erakonna esimees Jüri Ratas teatas eile, et tegi ettepaneku kutsuda kokku erakorraline kongress ning andis teada, et ta ise enam esimeheks ei kandideeri. Erakonna aseesimehed Tanel Kiik ja Mihhail Kõlvart ütlesid, et on nõus kandideerima erakorralisel kongressil, kui see peaks toimuma.