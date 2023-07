Endised sõjaväejuhid avalikus kirjas: Ukrainast peab saama NATO liige

Ukraina on näidanud oma võimet ja valmisolekut võtta julgeolekualaseid kohustusi, mis on vajalikud oma iseseisvuse ja teiste Euroopa riikide julgeoleku säilitamiseks. Lisaks sellele on Ukraina säilitanud oma institutsioonid, näidanud oma pühendumust demokraatlikele põhimõtetele ja väärtustele ning näidanud, et ta on usaldusväärne partner ja liitlane, hoolimata Venemaa piiramatust sõjapidamisest ja riigi poolt toetatud jõhkratest inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumistest.