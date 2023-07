Politsei kasutas koerarünnaku peatamiseks teenistusrelva

Eile päeval sai politsei teate, et Kohtla-Järvel Keskallee tänaval pääses lahti toidupoe juures puu külge seotud suur koer ja ründas seal ühte väiksemat koera, kes saadud vigastuste tõttu hiljem suri. Rünnanud koera omanikuga on politseinikud lemmikloomade pidamise korra rikkumiste tõttu ka varem kokku puutunud. Politsei leppis koeraomanikuga telefoniteel kokku, et ta loovutab oma koera loomade varjupaigale, millega mees oli nõus.

„Tulirelva kasutamine avalikus ruumis on kõige äärmuslikum vahend ning politsei ei tee seda kunagi kergekäeliselt, sealhulgas loomade suhtes,“ ütles Jõhvi politseijaoskonnajuht Andreas Kliimant. „Antud olukord nõudis kiiret reageerimist ja ründe tõrjumist. Positiivne on see, et meie ametnikud ega varjupaiga töötaja vigastada ei saanud ja ka koera vigastused ei ole eluohtlikud.“