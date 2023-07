Twitteri juhtkond ähvardab konkureeriva rakenduse loonud Meta kohtusse kaevata

Twitteri omanik Elon Musk ütles uue rakenduse kohta, et „konkurents on hea, petmine mitte“, kuid Meta eitas juriidilises kirjas esitatud väiteid, nagu oleks endised Twitteri töötajad Threadsi luua aidanud.

Spiro väitis BBC teatel kirjas, et Meta oli palganud kümneid endisi Twitteri töötajaid, kellel „oli ja on jätkuvalt juurdepääs Twitteri ärisaladustele ja muule väga konfidentsiaalsele teabele“, mis lõppkokkuvõttes aitas Metal välja töötada tema sõnul „kopeeriva“ rakenduse.

Threadsi kujundus ja kasutamine on Twitterile väga sarnane, kuid USA autoriõiguse seadus ei kaitse ideid, nii et Twitteri juhtkond peaks edukaks kohtumenetluseks tõestama, et võetud on nende endi intellektuaalomand, näiteks programmeerimiskood.