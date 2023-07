Tanel Kiik oleks valmis Ratase taandumise korral kandideerima Keskerakonna esimeheks

Keskerakonna aseesimees Tanel Kiik ütles, et ka tema arvates pole erakorralisest kongressist hetkel pääsu. „Erakonna kongress ei ole loomulikult mingi võluvits, mis kõik mured lahendab, aga hetkel on näha, et juhatus ilma selleta sellisel viisil edasi minna ka ei saa,“ ütles Tanel Kiik.

Kiik tõdes, et pärast eelmist erakonna volikogu on Keskerakonnas jätkunud erakonnasisene võimuvõitlus. „Pärast eelmist volikogu oli suurel hulgal erakonna liikmetel lootus, et nüüd austatakse volikogu otsust, minnakse edasi kuni järgmise aasta korralise kongressini ilma omavahelise kisklemise ja jala taha panemiseta. Kahjuks viimased kuud ja eriti viimase piisana karikasse oli see eilne erakonna juhatuse otsus, mis ei hääletanud selle üle, kas konkreetne annetus erakonnale sobib, vaid oli ikkagi jõudemonstratsioon,“ rääkis Kiik.