„Siin ei ole mõtet minna haiglasse, vaid surnuaiale.“ Mida arvavad Keskerakonna lõhestumisest partei piirkonnajuhid?

Veel mõned kuud tagasi Tartumaa piirkonda juhtinud Igor Gräzin Keskerakond) on Ratase suhtes kriitiline. „Ta oleks pidanud lahkuma, siis oleks praegune olukord oluliselt kergem.“ Gräzini sõnul peaksid ka Ratase valijad nüüd hoolega järele mõtlema. „Meil on inimene, kes ei täida oma lubadusi - ta ei läinud ära, nagu ta lubas. Teiseks, meil on tegemist juhiga, kellel puudub võimekus erakonda praeguses seisus juhtida.“