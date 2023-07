VIDEO | Jüri Ratas tegi kriisinõupidamisel ettepaneku kutsuda kokku erakorraline kongress. Ta ise seal esimeheks ei kandideeri

Enne koosolekut väljendas Jüri Ratas heameelt, et on palju kandidaate, kes on valmis erakonda juhtima. „See näitab, et erakond on tugev ja väärtuslik.“ Samuti ütles ta, et Kõlvartil on häälteenamus ning poliitikas kohtab alati võimuvõitlust. Sellegipoolest peaksid kõik erakonna liikmed austama viimast Keskerakonna volikogu otsust, et erakorralist kongressi ei tehta ja erakond saab töörahus edasi tegutseda. „Viimased kolm kuud on näidanud, et seda muidugi ei ole,“ nentis Ratas. Töörahu saab Ratase sõnul taastada vaid läbi rääkimiste ja valimiste.