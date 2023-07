Kuressaares taas veevärk korrast ära: kontrollanalüüsis leidus E-Coli bakterit

„Hetkel ei ole selge, kas tegemist on uue saastumisega või vana saastelaine jääknähtusega. Momendil on Kuressaare Veevärk võtnud uued kontrollproovid ning selgus kordusproovide osas peaks tekkima laupäeval, 08. juulil 2023,“ märgiti ühismeedia postituses. „Ühtlasi taasalustasime Kuressaare linnavee kloreerimist ja jätkame seda kuni on olemas vajalik kindlus tarbevee puhtuse osas. Informeerime Teid jooksvalt järgmiste analüüside tulemustest.“