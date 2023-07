Stoltenberg: Ukraina alliansile lähemale toomiseks moodustatakse uus NATO-Ukraina nõukogu

„See on põhimõtteliselt nõukogu otsustada, milliseid otsuseid see võib langetada. See avaneb rohkemale praktilisele ühistegevusele. Kogu mõte on see, et seda luues loome me organi, kus teeme asju koos, otsustame asju koos, konsulteerime koos asjade üle, mis on tähtsad meie julgeoleku jaoks. See toob Ukraina taas NATO-le lähemale,“ ütles Stoltenberg.