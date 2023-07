Kreml loodab, et Soomes läheb „russofoobiaga pimestatus“ mööda

„Tema [Niinistö] valis Soome rahvas, kes muide on meile väga lähedane ja kellega meid ühendab väga hea minevik. Ja me loodame, et tuleb ka hea tulevik pärast seda, kui see russofoobiaga või absoluutselt väljamõeldud russofoobsete hirmudega pimestatus Helsingis mööda läheb,“ lausus Peskov.