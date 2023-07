Olümpiavõitja Sir Mo Farah: nutikas tehnoloogia aitab paremini treenida ja oma potentsiaali täielikult ära kasutada

Tänu Huawei mitmetasemelisele terviseseirefunktsioonile on tervise eest hoolitsemine ülilihtne – vaid üks puudutus kellal annab minutiga ülevaate kogu tervisest. Nii saavad uute nutikellamudelite kasutajad oma tervist stiilselt jälgida ja ennetavalt enda eest hoolitseda.

Nutikell, mis vastab kõikidele vajadustele

Olümpiavõitja ja maailma üks silmapaistvamaid pikamaajooksjaid Sir Mo Farah ei ole saavutanud oma tunnustusi lihtsalt niisama – ta tõdeb, et nutikate spordivahendite funktsioonid aitavad tal treenimisvõimalusi maksimeerida ja oma potentsiaali täielikult ära kasutada.

Sir Mo Farah aitas tuua turule uhiuue Huawei Watch 4 seeria, millel on esmaklassiline futuristlik disain koos järgmise taseme terviseseirefunktsioonidega. Selle nutikellaga saavad kasutajad oma tervist stiilselt jälgida ja ennetavalt enda eest hoolitseda.

„Uus Huawei Watch 4 Pro on minu silmis võitja. Mulle meeldib esmaklassiline titaanviimistlus ja selle ekraan on muljetavaldav! Ja kuigi enamik inimesi arvab, et mulle ja mu treenerile on oluline ainult jooksuga seotud info jälgimine, on üldised tervisenäitajad tegelikult väga tähtsad. Need aitavad analüüsida, millised on minu sooritustasemed,“ selgitab tippsportlane. „Watch 4 ühe nupuvajutusega tervisefunktsioon muudab kogu selle teabe hankimise tõesti ülilihtsaks!“

Huawei Watch 4 Pro mudelil on lennundusklassi titaanist korpus, mis annab sellele esmaklassilise ilme ja vastupidavuse. Kell on kaetud sfäärilise safiirklaasiga, mis on kriimustuskindel ja täiustab kella elegantset välimust. Huawei Watch 4-l on must roostevabast terasest korpus, mille 3D-klaas loob elegantse ja futuristliku välimuse. Kella numbrilaud on inspireeritud kuust ja kuuest planeedist. Tänu oma uuenduslikule disainile ja kvaliteetsetele materjalidele paistab Huawei Watch 4 seeria teiste turul leiduvate nutikellade seast selgelt silma.

Kõik-ühes-isiklik-terviseassistent koos igakülgse jälgimise ja treeningkogemusega