Seoses trammitee ehituse ja Pronksi tänava projektiga on suletud näiteks Hobujaama ristmik ning üles on kaevatud suur osa Pronksi-Jõe alast.

Mitmed lugejad on Delfi tähelepanu juhtinud tõigale, et hommikul 8-9 paiku on ehitajaid näha napilt, pärast 17 õhtul aga valitseb platsidel vaikus. Kopad seisavad, töölisi pole. Sama on seis ka nädalavahetusel. Imestatakse, kas ei võiks siis teha tööd mitmes vahetuses, kiirendada protsessi, et saaks teelõigud varem liiklejatele avada.