Isamaa on kampaaniakuludega ERJK hambus. Liisa Oviir uurib, kas tegu oli keelatud annetusega

Tegu võib olla keelatud annetusega – just seda mõtet on ERJK esimees Liisa Oviir korrutanud nii kirjavahetuses Isamaaga kui ka meedia vahendusel. ERJK hinnangul ei tohi erakonnad valimiskampaaniaks saada ilma intressita üle 30-päevase tähtajaga laenu. Komisjoni varasemale järelepärimisele vastas Isamaa, et erakonnale on kampaaniaagentuur Inspired OÜ andnud mõnede arvete tasumiseks ülipikad maksetähtajad – 198 ja 260 päeva (arved summas 182 955 ja 286 689 eurot).