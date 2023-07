„Päevakord“: Keskerakonnal on käsil ellujäämisvõitlus

Keskerakonnal on ees rasked ajad: kahe liidri vaheline võitlus on enamat kui küsimus, kas võtta vastu 300 000 eurot annetusraha (millel küljes kõva konservatiivse poliitika ajamise märk) või mitte, tõdetakse sellenädalases „Päevakorra“ arvamussaates.

„Mis on Mihhail Kõlvarti eesmärk? Mida ta tahab erakonna juhina saavutada? Paraku ei ole Eestis endiselt võimalik venekeelsel erakonnajuhil laiapõhjalist toetust koguda: Kõlvartil lihtsalt ei oleks võimalik Keskerakonda viia populaarsuselt esimeseks või teiseks parteiks, sest ta ei saa laiapindset eestikeelsete inimeste toetust,“ märgib Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja.

Võimuvõitluse käigud ja võimalikud strateegiad on aga põnevad jälgida.

„Jüri Ratas on kiirelt ära jaganud, et ta saab kiirelt ohjad tagasi haarata,“ sõnab Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant. „Karilaid mainis väga hoolikalt, et osa rahast tuleks jagada maapiirkondadele. Oleme olukorras, kus maapiirkondadest erakonna kongressile tulevad delegaadid oleks 300 000 eurost mingi osa, aga seda ei tule.“