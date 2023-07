OTSEBLOGI | Zelenskõi: liigume rindel edasi aeglaselt, aga ei liigu tagasi nagu venelased

„Edasiliikumine ei ole kiire, see on fakt. Aga me liigume edasi, mitte ei liigu tagasi nagu venelased. Ja seetõttu näen ma seda positiivsena,“ ütles Zelenskõi.

Üks Tšehhi ajakirjanik küsis Zelenskõilt, kas Ukraina kavatseb kuidagi riigist välja tõrjuda kodanikud, kes räägivad vene keelt. Selle peale palus Zelenskõi ajakirjanikul lähemale tulla, et nad saaksid teineteisele silma vaadata.

„Ma näen teie silmi, teie näete minu omi. Tähtis on, et te näete minu silmi, aga Putinit ainult kuulete, mitte ei näe. Aga usute mingeid rumalusi,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi rõhutas, et alates sissetungist on Venemaa tapnud suuremas osas just venekeelseid ukrainlasi, kellest paljud elasid Ukraina ida- ja lõunaosas. Zelenskõi tuletas meelde, et Venemaa ründab praegu suurt hulka asulaid idas ja lõunas iga päev.

„Ja miks ei ole Venemaal mingit toetust? Sest Venemaa peamine loosung, et ta toetab vene keelt rääkivaid inimesi, on korrutatud nulliga. Sest nad on tapnud enamikus inimesi, kes rääkisid vene keelt. Sest nad on hävitanud täielikult ida linnad – Mariupoli, Bahmuti... Lihtsalt tapnud kogu elanikkonna,“ lisas Zelenskõi.

Zelenskõi sõnul on suur hulk inimesi just vihast Venemaa sellise tegevuse vastu hakanud üle minema ukraina keelele.

„Nad vihkavad neid. Vaat, mis toimub... Seetõttu, millest me räägime? Keda ja kuhu välja tõrjuda? Keele pärast ei ole sellist asja Ukrainas kunagi olnud,“ ütles Zelenskõi.