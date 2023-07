OTSEBLOGI | Ukraina kaitsejõud liikusid ööpäevaga Bahmuti suunal edasi üle kilomeetri

„Ja tuleb teadvustada, et me liigume edasi vaatamata sellele, et meil ei ole jõudude ja vahendite ülekaalu nende ees,“ ütles Tšerevatõi.

„Venelased püüavad seal initsiatiivi haarata, koondavad küllaltki võimsad jõud. Aga üldiselt, kui võtta nende plaanid – hõivata Luhanski ja Donetski oblast – siis tänu kaitsejõudude edukale tegutsemisele on need plaanid nurjatud. Ja sisuliselt on need praegu palju kohalikumad rünnakud, kui nad plaanisid,“ ütles Tšerevatõi.