Ukraina kodanike piiriületus Venemaale on sealse piirikontrolli tõttu raskendatud

Kui juuni alguses tekkisid idapiiril pikad järjekorrad autoga Venemaale sõitjatest, siis viimastel nädalatel on oluliselt kasvanud ka jalakäijate järjekorrad. Järjekordi põhjustab Venemaa piirivalve, mis viib piirikontrolli läbi tavapärasest palju aeglasemalt.

Kagu piiripunkti teabeseiregrupi juhi Nele Tamme sõnul on Luhamaa piiripunktis hetkel suurim mure jalgsi piiri ületavate Ukraina ja Moldova kodanikega. „Inimesed, kes liiguvad jalgsi Venemaale, peavad kahe piiripunkti vahelisel alal tihti väga kaua ootama. Viimaste nädalate jooksul oleme kolm korda kutsunud piirile kiirabi, sest Venemaa pole inimesi üle piiri lubanud ega arstiabi andnud. Teiste piiriületajate abiga on kurnatud inimesed aidatud Eesti poolele, kus meie kiirabi on saanud neile anda esmaabi,“ rääkis Tamm, kelle sõnul peavad inimesed tihti piiriületust ootama mitu päeva.