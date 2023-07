„Avanenud on uued võimalused.“ Kaitseminister Pevkur arutas Soome ametivennaga koostöö tugevdamist

„Heade naabritena on kaitsekoostöö Eesti ja Soome vahel on olnud läbi aastate tihe, kuid Soome liitumine NATOga aprillis avas selle edasiarendamiseks uued võimalused. Lähedaste liitlaste ning NATO piiririikidena on meil ühine arusaam meid ümbritsevatest ohtudest, mistõttu on Eestile ja Soomele oluline nii oma iseseisva kaitsevõime arendamine kui ka kaitsealane koostöö,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.