Asekantsler Alasepp Budapestis: Venemaa agressioon Ukrainas põhjustab ulatuslikku keskkonna- ja tervisekahju

„Kliimamuutustest, keskkonnareostusest ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemisest põhjustatud keskkonnaalane kolmikkriis on ülemaailmne väljakutse, mis on ohuks nii praeguste ja tulevaste põlvkondade tervisele ja heaolule. Kuid lisaks uutele ja esilekerkivatele terviseohtudele halvendavad olukorda relvakonfliktid, mis nõuavad erilist tähelepanu,“ ütles Alasepp konverentsil peetud kõnes, milles käsitles laiaulatuslikku keskkonna- ja tervisekahju, mida põhjustab Venemaa agressioon Ukrainas.

„Kahhovka tammi hävitamine on käivitanud sündmuste ahela, mille tagajärjeks on laastavad üleujutused. Kogukonnad on pidanud oma kodudest lahkuma ja taristu hävib. Vee kvaliteet on ohus, kuna saasteained ja setted liiguvad allavoolu,“ ütles dr Heidi Alasepp. „Samuti oleme kõik teadlikud Zaporižžija tuumaelektrijaamaga seotud võimalikest ohtudest. Radioaktiivsete ainete võimalik eraldumine kujutab endast otsest ja pikaajalist ohtu inimeste tervisele. Õhk, vesi ja pinnas võivad saastuda ning sellel on lisaks kohalikele kogukondadele tõsised tagajärjed ka naaberriikide inimestele.“