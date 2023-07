Lukašenka: Ukraina ja Venemaa läbirääkimised võivad alata sügisel

Lukašenka teatas, et ilmselt ei alga läbirääkimised septembris, vaid veidi hiljem, vahendab Valgevene riiklik uudistekanal BelTA.

Küsimusele, kas Lukašenka meelest võidab sõja Venemaa, vastas too jaatavalt ning soovitas läbirääkimisi alustada läänel.

„Kui te ei taha, et Venemaa võidaks, istuge laua taha ja jõudke kokkuleppele,“ sõnas ta.

Valgevene president ütles, et ei eelda, et osapooled Moskvas või Minskis kogunevad, kuid sel poleks ka tähtsust - kõige tähtsam on konflikt lõpetada.