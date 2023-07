Aivo Petersoni vahistamismäärust pikendati kuni kahe kuu võrra

Parlamendivalimistel kandideerinud Aivo Peterson on viibinud vahi all tänavu 11. märtsist saati. Algselt kaks kuud vahi all viibima pidanud poliitik on olnud võimude hoole all juba topelt sama palju, nüüd lisandus prokuratuuri taotlusel veel lisaks kaks kuud otsa.

Enne parlamendivalimisi torkas Aivo Peterson meedias silma oma käiguga Ida-Ukrainasse - aladele, mis on Vene võimu kontrolli all. Intervjuus Eesti Ekspressile ütles Peterson, et peab end patrioodiks ja rahu eest kõnelejaks, suisa rahvadiplomaadiks. Just see olevat põhjus, miks ta okupeeritud aladelt videoid postitas ja Vene ametliku narratiiviga kohanduvaid jutupunkte levitas. Ta möönis toona, et „ilmselt“ toimus reis Vene eriteenistuse heakskiidul.