Võimuvõitlus ja paanika Keskerakonnas. Tanel Kiik: täna ei hääletatud mitte Pruunsilla annetuse, vaid millegi muu üle

Tanel Kiik usub, et täna ei hääletatud mitte Pruunsilla annetuse, vaid millegi muu üle. Ta ütles, et tegemist on erakonnasisese võimuvõitlusega. „Mitmed inimesed teevad selle nimel järjepidevalt tööd,“ ütles ta. Ka Taavi Aas nõustub, et erakond on lõhestunud. „Kongress peab otsustama, mis erakonnast edasi saab,“ rääkis Aas. Andrei Korobeinik nentis, et erakonnas on inimeste läbisaamine kehv ning pinged kasvavad.