Riigikogu majanduskomisjoni liige Mario Kadastik: kahtlen, kas automaks hakkab 1. jaanuarist kehtima

Kadastik ütles, et väljatöötamiskava saadetakse huvigruppidele ning ministeeriumitele tutvumiseks ning selle alusel kogutud tagasiside põhjal hakatakse eelnõud alles välja töötama. „Ma ei tea, mis see tagasiside kogumise tähtaeg on. Plaan oleks automaksu menetlema hakata sügisel, aga see on spekulatsioon, sest ma ei mäleta, kas seal on mingid kindlad kuupäevad. Ma pigem kahtlustaks, et kui maksude puhul on hea tava vähemalt kuus kuud, siis ma kahtlen, kas ta 2024. aastal kohe kehtima hakkab,“ lausus ta.