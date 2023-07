11 aastat positiivset tootlust

Stabiilne positiivne kasv on saavutatud tänu investeerimispõhimõtete pidevale järgimisele. Pensionifondis L kogub raha 59 000 klienti ja meie eesmärk on tagada neile kindel pensionipõlv. Seetõttu on LHV aktiivsete pensionifondide eesmärk alati olnud esiteks raha mitte kaotada. Kõrge pikaajalise tootluse saavutavad vaid need investorid ja fondid, kes suudavad vältida suuremaid kaotusi.