VIDEO | Kaja Kallas pressikonverentsil Pruunsilla annetustest: tundub, et eelmise aasta kuulujuttudel oli alust

Delfi uuris Kaja Kallaselt, millise hinnangu annab koalitsioon Parvel Pruunsilla annetustele. Kallas vastas, et pole ise veel artiklit lugenud, kuid usub, et eelmise aasta kuulujuttudel, nagu oleks Pruunsild toetanud keskerakonna soovi suurendada perehüvitisi ja teha koostööd EKRE-ga, on alust. „Siis käisid linna peal jutud, et Parvel Pruunsild on neile kõigile maksnud selle eest, et nad selle valitsuse lõhuksid ja teeksid [koalitsiooni] koos. Tõesti, need kuulujutud käisid ja tundub, et nendel kuulujuttudel oli päriselt alust,“ ütles peaminister.