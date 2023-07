Raha on liiga vaba? Pane ta tööle

Nimelt on teenimatult vähe tähelepanu saanud III samba ainulaadne trump – 20% suurune tulumaksutagastus aasta jooksul tehtud sissemaksetelt, mis ei ületa 15% brutosissetulekust või 6000 eurot. Sellist võimalust ei paku ükski teine investeerimisviis. Sisuliselt toimib maksutagastus investeeringu 20% võimendusena. Just nii suur osa III sambasse koguvatest inimestest seda kasutabki: nad suunavad igal kevadel Maksu- ja Tolliametilt tagasi saadava summa uueks sissemakseks.

II pensionisammas püsis kaua aega kohustuslikuna ja selle kohta on kõigil oma tugev arvamus. III pensionisamba võimalusi tuntakse märksa vähem: sinna kogub omale tulevikuks ainult viiendik tööl käivatest inimestest. Keskmiselt investeerivad nad III sambasse ligikaudu 3% palgast ehk palju vähem kui 15% piir, mille on riik teinud maksutõhusaks.

Kiire inflatsiooni ajal on kasulik, et koos intressimäärade tõusuga on pangad asunud pakkuma paremaid tingimusi hoiustele. Raha väärtuse säilitamiseks või pikaajaliseks kasvatamiseks on sellegipoolest hoiustamisest tunduvalt tõhusamaid viise.

Eesti Panga statistika järgi on eestlaste hoiused püsivalt kasvanud juba ligikaudu kümme aastat ja eraisikute hoiuste kogumaht oli 2022. aasta lõpuks 13,3 miljardit eurot. Kuigi eelmise aasta suvel see suundumus muutus – säästude arvelt on hakatud leevendama hinnatõusu –, on paljudel endiselt piisavalt vaba raha, mida saaks suunata uue raha teenimisse, selle asemel et seda niisama pangakontol hoida.

Järgmisena tuleb vaadata, millisena kirjeldavad fondid oma riskitaset: skaalal 1 kuni 7 on 7 on kõige kõrgem riskimäär. Üldjuhul tasub arvestada, et mida suurem risk, seda suurem on võimalus teenida suuremat tootlust, aga seda suurem on ka oht kaotada juhul, kui finantsturgudel toimub sügavam langus.

Raha ei ole kunagi liiga palju ja sellega on seotud omajagu emotsioone. Seepärast räägib püsimaksete kasuks ka psühholoogiline nõks: positiivne rutiin aitab tarbetuid emotsioonioste paremini ohjata. LHV kogemus näitab, et iga kolmas III sambasse koguv inimene kasutab püsimaksete abi.

Eesti 17-st III samba fondist on kolmest fondist väljumine piiratud. See tähendab, et kiire vajaduse korral investor sealt oma raha kätte ei saa.

13-st nn vaba väljumisega fondist on viis indeksfondid. Need investeerivad mudelipõhiselt: nende fondijuhid ei hinda jooksvalt väärtpaberiturgude tõusu ja languse potentsiaali ega muuda fondi riskitaset. Kui investor on valmis selleks, et tema valitud fond teeb kõik turu kõikumised kaasa, ning pooldab osta-ja-hoia-suhtumist, on indeksfond asjakohane valik.

Aktiivselt juhitud fondid (III sambas on neid seitse) lähtuvad seevastu põhimõttest „Leia parim ja väldi kaotusi“. Investeerimistegevus on nende puhul sõna otseses mõttes aktiivne: väärtpabereid ostetakse ja müüakse pidevalt ning ekspertide igapäevase analüüsi põhjal.



Tavaliselt on indeksfondide tasud madalamad, sest passiivne investeerimine nõuabki minimaalseid kulutusi. Fondide jooksvaid tasusid on kõige mugavam võrrelda Pensionikeskuse lehel.

Lisaks investeerimisotsuste tavakriteeriumitele (risk, hind, tootlus, strateegia) võib Eestis valida ka n-ö maailmavaate fondi: roheliselt ja jätkusuutlikult investeerivaid III samba fonde on kolmel fondivalitsejal.

Investeerimisega alustamine on juba pool võitu

Pensionieas toimetuleku valem näeb ette, et harjumuspärase elustandardi säilitamiseks vähemalt 70% ulatuses tuleb tööeas investeerida tulevikufondi igal kuul vähemalt 18% sissetulekust. II pensionisammas moodustab sellest 2% + 4% ning III pensionisamba osa võiks olla 15%. Maksude kaudu toetab III sambasse investeerimist ka riik. Kas 70% on vähe või palju, seda tasub endalt küsida juba varajases tööeas.

III sambasse investeerimisega on lihtne alustada. Kõikide selle sambaga liitumise sammude kohta saab ülevaatliku info näiteks LHV kodulehelt. Esimese asjana tuleb teha III samba avamiseks valikuavaldus endale sobivas internetipangas (vali pank, mis pakub ka pensionifonde). Järgmise sammuna tee fondi kontole esimene pangaülekanne või vormista püsikorraldus. Sellega oledki loonud positiivse rutiini, millest on nüüd päriselt kasu.