Kuidas säilitada investeerimisvõimekus, kui rahakott saab pidevalt haiget?

Kes on Warren Buffetti tegemistega lähemalt kursis, peaks teadma, et Omahas asuva Berkshire Hathaway kontori seinal hoiab legendaarne investor paberit, mida võib lugeda tema elu kõige tulusamaks investeeringuks – see on 1951. aastal saja dollari eest omandatud Dale Carnegie avaliku esinemise diplom.

Noorena kartis Buffett tohutult esinemist, tunnistades isegi füüsilist iiveldust, kui pidi teiste ees rääkima. Kursus tõstis ta kommunikatsioonioskusi ja muutis teda palju enesekindlamaks, tänu millele võimendus mehe potentsiaal investeeringute juhina, aidates augustis 93-aastaseks saaval investoril kasvatada oma varade väärtust tänaseks üle 110 miljardi dollari.

Investeerimine iseendasse on sestap tulusaim vahend, millega inflatsioonist jagu saada. Buffett on korduvalt oma ettevõtte aastaaruannetes välja toonud, et kui oled kindlas valdkonnas suutnud luua väga head oskused, mille eest teised on valmis maksma, tullakse sinu ukse taha koputama, ükskõik mis olukord majanduses parasjagu ka ei valitseks. Kui suudad tööandjale näidata, et oled kõrgemat palka väärt, loob see üsna hea kaitse elukalliduse tõusu vastu.

Igal ametil on omad eripärad, milles saab ennast järjest paremaks muuta, kuid Buffetti sõnul on kommunikatsioonivõime arendamine see, mis tuleb kasuks paljudes valdkondades. „Suhtlemisoskuse puudumine on nagu pimedas tüdrukule silma tegemine – mitte midagi ei juhtu. Sa võid olla väga tark, aga sa pead suutma ka seda edasi anda. Edasi andmine on kommunikatsioon,“ on tuntud ettevõtja kirjutanud.