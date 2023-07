FOTOD | Keskus Dosje: Putini soomusrongis on türgi saun ja kosmetoloogiakabinet noorendusprotseduurideks

2017. aasta märtsis sai Tsirkon Servis korralduse ehitada Putini (ettevõtte peadirektor nimetab teda „peareisijaks“) tarbeks spetsiaalne spordi- ja tervisevagun. Selles on jõusaal, türgi saun ja kosmetoloogi kabinet, mis on täielikult varustatud elustamise jaoks: seal on hingamisaparaat, defibrillaator, infusiooniseade ja aspiraator. Kabinet on pealtkuulamiskindel: selles on „aparaadid kaitseks akustilise informatsiooni lekke eest“, nagu selgub Venemaa Föderaalse Julgestusteenistuse (FSO) dokumentidest.