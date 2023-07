OTSEBLOGI ja VIDEO | Lvivis hukkus Vene raketilöögi tõttu vähemalt neli inimest

Ukraina siseministri Ihor Klõmenko sõnul oli seisuga kell seitse hukkunud neli inimest ja vigastada saanud üheksa. Päästetud oli seitse ja evakueeritud 64 inimest. Hiljem teatas siseministeerium, et vigastatuid on 37.

Linnapea Andri Sadovõi teatas varem, et elumaja rusudest on välja toodud kaks hukkunut ja veidi hiljem teatas ta, et hukkunute arv on kasvanud kolmeni.