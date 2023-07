Hollandit tabanud haruldane suvine torm on tapnud ühe inimese

Haarlemis suri 51-aastane naine pärast seda, kui ta autole tormi tõttu puu peale kukkus. Amsterdamis on kukkunud puud autode ning paatmajade peale, põhjustades kümnetele inimestele vigastusi. Inimestel üle riigi on palutud kodus püsida, lisaks on reisimine tugevalt häiritud.