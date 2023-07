Julgeolekuekspert Rainer Saks ei pea täiemahulise tuumakatastroofi korraldamist Ukrainas tõenäoliseks. See aga ei tähenda, et Zaporižžja tuumajaam on sõjalise eskalatsiooni eest kaitstud - seda eriti NATO tippkohtumise mõttelisel eelõhtul.