VIDEO | Ilutulestik ilma eriefektideta. Okupeeritud Makijivkas lendas õhku suur lõhkeaineladu

Enne video ilmumist väitsid okupatsioonivõimud, et Ukraina olevat tulistanud rahulike elurajoonide pihta, kus sai surma üks ja viga üle 40 tsiviilelaniku. Endine välikomandör Igor Girkin (Strelkov) kirjutas Telegramis, et tema andmeil sai siiski pihta suur sõjaväeladu, kus olevat hoitud kütust ja määrdeõli. Ukraina poole avalduses öeldakse vaid seda, et tegu on laoga. Kolmapäeval Telegramis ilmunud videos on aga näha, kuidas ohtralt laskemoona öise põlengu käigus lõhkeb ja laiali lendab.