Turvatöötaja Janeli: lennujaamast sai minu teine kodu ja hing ihkab tagasi

Julgestuskontrollpunkti ehk sisuliselt pagasi kontrolliga on meist kokku puutunud ilmselt enamik. Seal tuleb liini peal kontrollida, et reisijad võtaksid oma käsipagasit välja elektroonika ning kotis poleks ohtlikke seadmeid ja vedelikke. Hiljem oli ta ka piletikontrollis.

Eelkõige meenub Janelile lennujaamas töötamise ajast, et seal pole suurt rutiini, kollektiiv on sõbralik ja kogu aeg ei pea ühe koha peal olema, vaid saab olla pidevas liikumises. „Selles töös pole mitte kunagi igav,“ ütleb ta.

Janeli tunnistab, et väikese tüdrukuna tal kindlalt nägemust polnud, kellena täiskasvanuks saades töötab. Kuna tema vanemad töötavad politsei- ja piirivalveametis, nägi ta üks hetk ka iseennast turvalisuse ja ohutusega tegelemas. Samuti on neiu tegelenud enesekaitsetreeningutega ja käib hobi korras ka lasketiirus.

„Kuna lennujaam oli minu esimene objekt ning mulle väga meeldis see töö ja inimestega suhtlemine, siis tundsin, et hing ihkab sinna tagasi,“ kinnitab Janeli. Nii võttiski ta koheselt Foruse personaliosakonnaga ühendust ja avaldas soovi taas lennujaama tööle asuda.

Praegu töötab Janeli Foruses ja vastutab turvalisuse eest erinevatel objektidel, viimati Tallinna Euroopa koolis. Varem on ta töötanud veel Mustamäel Tallinna lastehaiglas. Kui Janeli nägi, et Forus otsib oma tiimi lennundusjulgestustöötajaid, tärkas temas kohe äratundmine.

Siiani on tal turvatööga ainult hea kogemus – inimesed on üldjuhul viisakad ja käituvad hästi. Lennujaamas on see eriti hästi näha, sest eesootav reis pakub inimestele palju rõõmu.

Janeli usub, et ta on aastate jooksul muutunud oma ametis palju rahulikumaks. Turvatöötaja ja lennundusjulgestaja amet eeldab tema sõnul kindlasti väga head pingetaluvust. „Kui lähed iga pisiasja pärast närvi, siis see töö pole sinule. Lisaks tuleb olla piisavalt õppimishimuline ja sõbralik – kui töötad rahvarohkes kohas, siis tuleb olla sõbralik ning lahke,“ leiab ta.

Võimalus karjääriredelil tõusta

Praegu käib värbamine erinevatele positsioonidele. Foruse juhatuse liige ja mehitatud turvateenuse juht Kaimar Karuauk ütles, et Forus pakub lennujaamas tööd väga erinevatel ametikohtadel – lennundusjulgestustöö juhtimis- ja koordineerimiskeskuses, erinevad patrulltööd (jalgsi- ja autopatrull), töö pääslates jne. Oma ametikohal puutuvad Foruse tulevased lennundusjulgestajad pigem kokku lennujaama töötajatega kui reisijatega.

Olenevalt positsioonist on nii liikuvamat kui ka istuvamat tööd. Alati uuritakse inimese enda eelistust, kuid kiirematel kandideerijatel on kindlasti parem valik. Töögraafikud on vastavalt ametikohale erinevad – soovi korral saab töötada pikemates ning nii päevastes- kui ka öövahetustes.

Lennujaama töö sobib eelkõige inimesele, kes on kohusetundlik, tähelepanelik ning lugu tuleb pidada korrast ja standarditest.

Peale kandideerimist tuleb kõigil läbida taustakontroll. Kui inimese taust on puhas, algab koolitustsükkel.

Forus asub oma meeskonnaga lennujaamas tööle detsembrikuus. „Kui kandideerija soovib kohe meie juurde tulla, saame ta ajutiselt suunata teisele objektile. Kui inimesel on aega oodata, saab oodata,“ räägib Karuauk.

Kindlasti pakub Forus lennundusjulgestustöötajal vastavalt inimese oskustele karjääriredelil tõusta ja rolli vahetada, kui peaks aja jooksul ühel või teisel positsioonil vaba koht tekkima. „Selleks on meil karjäärimudel välja mõeldud, kuidas samm-sammult liikuda vastutusrikkama rolli suunas. See oleneb inimese võimekusest ja koolitustest,“ ütleb ta.

Foruse mehitatud turvateenuse juht usub, et lennujaama töö sobib eelkõige inimesele, kes on kohusetundlik, tähelepanelik ning lugu tuleb pidada korrast ja standarditest. „Tegemist pole kindlasti loomingulise tööga, kuna lennundus on ala, mis on väga reglementeeritud ning allub erinevatele siseriiklikele ja Euroopa Liidust tulenevatele reeglitele,“ sõnab ta.

Soovid sarnaselt Janeliga samuti aasta lõpust lennujaama meeskonda kuuluda? Kandideeri Tallinna lennujaama lennundusjuglestustöötajaks ja tule Foruse hoolivasse ning hoidvasse tiimi, andes endast märku Foruse karjäärilehel või cv.ee tööportaalis .