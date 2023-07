Rootsi politsei on saanud kolm uut loataotlust koraani, toora, piibli ja muude usutekstide põletamiseks

Nüüd on SVT teatel esitatud kolm uut loataotlust religioossete tekstide põletamiseks. Kaks neist Stockholmis ja üks Helsingborgis.

Esimene taotlus puudutab koraani põletamist niipea kui võimalik lähinädalatel mošee juures Stockholmis. Aega ega kohta ei täpsustata. Taotluse taga on 50. eluaastates naine, kes ütles SVT-le, et otsustas taotluse esitada vastuseks Rootsi-vastastele protestidele üle maailma, mis tema arvates on Rootsi vastu ebaõiglased.