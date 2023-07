KUULA SAADET | Tervisekassa podcast: nahaarst räägib, mida teha nahaprobleemide korral

Uues Tervisekassa podcast'is räägitaksegi naha tervisest ja sellest, kuidas erinevate nahaprobleemidega toime tulla. Saatekülaliseks on nahaarst Alina Brokk, kes annab ülevaate, mida teha nahakahjustuste korral. Vestlust juhib Tervisekassa avalike suhete spetsialist Igor Ljapin.

Nahaprobleeme tekitab suvisel ajal eelkõige päike. Dr Brokk rõhutab saates, et kuigi Eesti suvi on lühike, tuleb alati arvestada päikese kahjuliku mõjuga nahale. Kõige suurem kahjustus tekib päevitamisest, kuid päikesekahjustuse salakavalat mõju pole lihtne prognoosida. Just seepärast on kõige parem viis naha tervena hoidmiseks aktiivse päikese vältimine ja päikesekaitsekreemi kasutamine.

Saates tuleb juttu melanoomist, mis on kõige agressiivsem naha pahaloomuline kasvaja, kuid mille seos sünnimärkidega on üllatavalt väike – ainult 25% melanoomidest areneb sünnimärkidest. Seega ole eriti tähelepanelik, kui nahale tekib uus moodustis, jälgi seda ja pöördu kohe arsti juurde, kui see on erikujuline ning kasvab kiiresti.

Nahaarst räägib saates pikemalt ka seborroilistest keratoosidest ja papilloomidest. Seborroilised keratoosid on healoomulised nahamoodustised, mis tekivad vanusega ega muutu kunagi pahaloomuliseks. Papilloomide tekkimine võib olla seotud aga ülekaalu ja suhkruhaigusega, kuid tegemist on puhtalt esteetilise probleemiga – neid saab soovi korral eemaldada arsti juures.

Pea meeles, et nahk on sinu tervise peegel, seega üldised soovitused on universaalsed: ära suitseta, toitu tervislikult ja ole füüsiliselt aktiivne!

KUULATA NII EESTI KUI KA VENE KEELES.