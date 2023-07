Soome leht: Tallinna liikluses on täielik kaos, autoga ei maksa tulla

Ettevõtte Viitasaaren Tilausliikenne bussijuht Jori Paananen parkis eile pärastlõunal oma bussi poe parklasse. Tal on asja kohta selge seisukoht: „Siia ei tasu oma autoga tulla.“

Paanenenil on värske ja isiklik kogemus.

„Kell 15.30 tulime Tallinkiga. Nüüd olen edasi liikunud kaks kilomeetrit ja aega läks 45 minutit. Kas on veel küsimusi?“

„Ummikud igal pool. Liiklus on täiesti segi. Läksime 30 kilomeetri kaugusele ja aega läks selleks poolteist tundi.“

Aamulehti mainib ka seda, et praegu ei saa trammiga näiteks Kadrioru parki, Kumusse või Ülemiste suurtesse kaubanduskeskustesse. Ka bussid sõidavad ajutistest peatustest ja tavapärasest erinevatel liinidel.

„Kõige rohkem kannatab liiklus D-terminalist, kuhu sõidab Tallink. Autoga väljumine D-terminalist on tipptunnil närvesööv. Parem on olukord A-terminalis, kuhu sõidavad Viking Line ja Eckerö Line. Kui sinna saabutakse autoga ja minnakse läände, Balti jaama suunda, kulgeb liiklus peaaegu normaalselt. Ka Tallinnast lahkudes tasub varuda korralikult aega. Laevaga tagasi sõites rääkisid autojuhid, et Pirita suunast A-terminali tulles võttis ümber sadamapiirkonna sõitmine aega pool tundi.“