Koorijuhatamine vihmas

Vihmavalingud laulupeol panid meenutama pidu suvel 1960, mil jäetigi pidu katki. Lauljatel on aga mälestus, et Ernesaks dirigeeris hoolimata vihmast mõned laulud ja see tunne oli inimestele igaveseks meelde jäänud. Fotosid sellest küll leida ei ole, ent nüüd, tänavu peo lõpuosas ei jää talle kindlasti alla Tõnu Kaljuste või Taavi Esko!