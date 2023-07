VIDEO ja BLOGI | Soome peaminister pressikonverentsil: Eesti ja Soome koostöö saab peale NATOga liitumist uue sügavuse

Orpo märkis, et kuigi koostöö on Eestil ja Soomel varemgi hõlpsasti sujunud, siis mõlema riigi NATO-liikmelisus toob kindlasti kahe riigi vahelistesse suhetesse uue tasandi, uue sügavuse. Muuhulgas tuleb nii eestlastel kui soomlastel seista hea selle eest, et Rootsi saaks NATO liikmeks ning et Läänemerest saaks justkui NATO sees paiknev järv.